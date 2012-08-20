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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 10:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑欧元和美元自三周低点反弹,市场静观欧洲局势发展

路透悉尼/惠灵顿8月20日电---澳元周一寻获到一些温和的助力,兑欧元和美元脱离三周低点,因为市场静观欧洲局势的进一步发展.

欧元/澳元EURAUD=R报1.1616澳元,上周五在触发了一连串停损单后曾达致三周高点1.1850.

主要阻力区域1.1845-55目前尚难以攻克,过去两个交易日里曾经两度试图突破,但均以失败告终.欧元/澳元的首道支撑则在1.1775-90.

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