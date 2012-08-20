《热点透视》欧元区国家各说各话可能给德拉吉添乱

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 程琳
路透伦敦8月17日电---事到如今德拉吉必须明白,他与"兑换风险"的抗争将无比艰难.这位欧洲央行总裁有意采取积极的债券购买举措,以平息所有有关欧元区将解体的臆测,他在上个月证明了自己意图的合理性.不过看上去,欧元区成员国的政界人士并没有真正在听德拉吉的话.如果欧洲央行真把计划付诸实践,这些政客应当学会保持沉默.
对最近的官员声明做出过多解读是不对的.奥地利外长呼吁建立一种机制,将不守纪律的成员国驱逐出欧元区.芬兰外长也表示,该国为欧元区解体的可能性做好了准备.但两国都没说过这种情况应该发生.更何况,这种声明通常是讲给国内听的.芬兰与奥地利的观点不可忽视,但欧元区命运最终还是取决于德国,及其对救援行动与央行购债的容忍程度.市场更关注德国总理梅克尔昨晚的表态,她似乎是支持德拉吉政策的.
不过在接下来几个月,成员国各说各话的现象可能更加严重.希腊或将需要更多资金援助,请求延长抒困计划和第二次债务重组都不无可能,届时债权人既要面对债务重组这味难以下咽的苦药,又将不得不给其它国家开出更多支票.救助西班牙,可能还要援助意大利,将使占欧元区GDP逾30%的地方都得靠某种形式的金融援助过活.接下来还可能聚焦9月荷兰大选,该国民意支持率最高的政党也提倡就推动欧元区财政一体化进行全民公投.
欧洲央行即将展开的购债计划将是一场信心博弈.此举目的是降低主权债收益率(殖利率),从而为这些国家进行改革,为欧元区整合金融财政政策赢得时间.这需要说服投资者,让他们有信心再次开始购买债券,让欧元区银行恢复资金拆借.但是若反欧元情绪滋长,市场将保持混乱局面,信心也将转瞬即逝.(完)
--译文审校 白云
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。