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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:53 BJT

〔中国货币市场〕隔夜及14天回购利率上涨,期盼明日逆回购能缓解饥渴

路透上海8月20日电---中国银行间市场隔夜和14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一上涨;资金紧张局面未见明显改善,以短期资金和跨月需求为盛,惟供给偏少导致成交萎缩,机构均聚焦央行接下来公开市场的操作力度,期盼逆回购能再放量缓解资金饥渴.

业内人士并指出,今日七天品种加权利率回落,但其实际开盘在4.0%的高位,因成交清淡,此后受部分明显偏离市场价的成交拉低了均价,大部分成交仍偏高,显示资金并不乐观.

"(资金)紧啊,短的估计还会往上涨,看明天央行动作吧."华东一商业银行交易员称.

截止周一统计正逆回购及央票到期情况,本周将有870亿元资金到期抽离市场;业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天及14天,正回购期限为28天及91天.[CN/MMTCN]

上海一商业银行交易员亦指出,短期资金需求旺盛,且跨月的14天也有需求,唯供应偏少,导致成交清淡,"大家都在关注逆回购吧."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3660 3.2065 15.95 1,758.48

七天CN7DRP=CFXS 3.6517 3.89 -23.83 205.06

14天CN14DRP=CFXS 4.4717 4.1365 33.52 50.60

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3563 3.1890 16.73 387.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.7160 3.9583 -24.23 23.94

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进

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