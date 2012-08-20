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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 11:00 BJT

〔中国政治〕英国驻京大使馆称对海伍德被害案的调查和审判表示欢迎

路透北京8月20日电---英国驻北京大使馆发言人周一称,对那些被认定应对海伍德(尼尔·伍德)被害案负责者的调查和审判表示欢迎.

中国法庭宣判此案现场的人士此前称,前中国中央政治局委员薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行.[ID:nSB1732798](完)

--编译 李文科;审校 黄凯

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