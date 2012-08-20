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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:01 BJT

〔标题新闻〕泰国政府调降该国2012年GDP预估至5.5-6.0%,此前预估为5.5-6.5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E8I500F]

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