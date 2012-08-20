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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:07 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳,指标债收益率在两个月高点下方

路透东京8月20日电---日本政府公债价格周一持稳,指标债收益率(殖利率)处于上周所及的两个月高点下方,距离上日收盘价不远.

指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC近持平报0.830%,稍早曾下跌0.5个基点至0.825%;上周最高触及0.860%,为6月中旬以来最高,并摆脱上月触及的九年低点0.720%.

10年期日债期货2JGBv1早盘收低0.02点,报143.57.

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