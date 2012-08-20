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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 12:21 BJT

〔新债招标〕中国农发行五年债利率高于二级市场,资金紧张机构趋谨慎(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 农发行五年债利率3.76%,高于二级市场

* 首场投标倍数1.38倍,为年内较低水平

* 资金紧张制约机构购买欲望

路透上海8月20日电---紧张的资金面持续牵制中国债市,农业发展银行周一招标的至多150亿元人民币五年期固息债,中标利率高于二级市场,1.38的投标倍数亦属年内较低水平,资金紧张局面不改令机构参与意愿不强.

连日来,流动性出现紧绷,多数机构纷纷投入到"借钱大军"中,致交易盘无暇顾及债券交易.交易员表示,今日参与投标的也多是配置盘.与此前债券大牛市时相比,1.38倍可能算是低位.但结合目前的资金状况,"不流标都算是好的".

业内人士透露,农发行稍早招标的五年期固息债,中标利率为3.76%;首场投标倍数1.38倍.据路透统计,此前农发行今年已发行的金融债首场投标倍数,最低为1.22倍,最高为2.37倍,在1.5倍以下的占比较少.

北京一银行交易员认为,"基本符合市场预期,也就看到(3.)75附近.市场资金面偏紧,机构购买欲望谨慎,一级走高很正常."

银行间资金出现结构性紧缺,需求集中在短期资金,中长期品种供给相对平衡.上述交易员指出,短期资金更多支持交易型需求,这亦解释当前债市交易盘势力的减弱.此外,一级购入新债后很难祈求能迅速地在二级市场上溢价出售,新债交易机会有限,机构更多出于配置的考虑购入该期债.

银行间市场隔夜和14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一上涨;资金紧张局面未见明显改善,以短期资金和跨月需求为盛,惟供给偏少导致成交萎缩,机构均聚焦央行接下来公开市场的操作力度,期盼逆回购能再放量缓解资金饥渴.[CN/CN]

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新报在3.7194%;二级市场上,剩余期限约4.30年的农发行固息债110419券CN110419=CFXM最新双边报价为3.72/3.67%.

该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为8月24日,8月21日至24日为分销期,8月30日上市交易.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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