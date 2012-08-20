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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:21 BJT

《全球市场》股市回落,但投资者仍寄望欧洲采取果断措施化解危机

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%,日经指数升0.6%

* 美元兑日圆居五周高位

* 中国股市表现落后

路透东京8月20日电---亚股周一小跌,在近期走强后走势暂歇.此前市场寄望未来几周内欧洲决策者采取果断措施抗击欧元区债务危机,促进投资者风险胃纳升温,提振亚股.

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