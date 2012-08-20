《阳歌专栏》奇瑞和长城汽车遭遇出口障碍

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**谷歌在华又遇头疼问题：摩托罗拉**

中国政府与谷歌(GOOG.O)爱恨交加的关系似乎总在不停地变化发展。这次谷歌在收购摩托罗拉手机业务部门后在华大规模裁员，获得中国官方媒体的广泛报导。平心而论，摩托罗拉裁减1,400名中国员工的决定当然属重大新闻，且中国的裁员人数占摩托罗拉全球裁员人数的逾三分之一。摩托罗拉移动将在全球裁员4,000人。我觉得中国国内媒体 对此次裁员事件的广泛报导肯定得到了中国政府的默许。

我会进一步讨论这对谷歌和摩托罗拉在华的长期影响，但让我们先来看看这则受到中国媒体广泛报导的最新消息。多数国内媒体的报导聚焦于裁员规模。中国在过去十年成为摩托罗拉全球主要市场之一，推动其在全国广泛建立制造和设计工厂，因而如此的裁员规模并不令人感到意外。

摩托罗拉在衰落前对中国非常倚重，因此其裁员的很大一部分比例势必在中国，在试图挽救其岌岌可危的业务时，摩托罗拉当然有权利这么做。中国媒体的重点似乎聚焦在裁员所引发的众多不满上，很多被裁员工抱怨受到了不公平的待遇且并未获得良好沟通。

无论何时出现这种大规模裁员，类似这种抱怨肯定很常见，特别是对于摩托罗拉这种大型企业，其员工常常认为其饭碗很有保证。由于当地政府往往不鼓励这种抗议，所以当摩托罗拉员工能够畅所欲言并抗议此次裁员时，我们稍感意外，而让人颇感意外的还有，国内媒体竟然对此次裁员和抗议风波进行了如此广泛的报导。

这让我得出了一个结论，即此次国内媒体对裁员事件的高调报导可能同谷歌与中国政府之间的关系有一定关系。尽管谷歌2010年高调退出中国搜索市场，但由于其广受欢迎的安卓系统，谷歌在中国仍有相当业务。

中国政府当然明白安卓系统对于华为、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)和联想(0992.HK)等开发的智能手机的重要性，因而无法完全将谷歌踢出门外。同时，中国依然对谷歌2010年撤离中国市场的方式感到不满，似乎想利用一切机会打击谷歌。

现在回到我之前提到的问题上：此事对谷歌和摩托罗拉在华的长期影响是什么？答案是摩托罗拉想在中国重现辉煌可能要经历一段困难时期，即便其努力改善其全球形象，但当地媒体很可能会利用一切机会曝光其问题。从更广的角度看，随着双方寻求一段彼此都能接受的更舒服的长远关系，谷歌和中国政府不平静的关系还将继续。

一句话：摩托罗拉裁员引发员工不满的广泛报导反映出中国政府和谷歌之间的不平静关系，这将使摩托罗拉在华东山再起增加难度。

**奇瑞和长城汽车遭遇出口障碍**

国内汽车制造商奇瑞和长城汽车(2333.HK)在近来的出口攻势中遇到了首个重大增速障碍，这也凸显出中国国内大型汽车品牌在寄望通过海外市场抵消国内销售放缓而将面临的艰难之路。媒体报导称，因在部分汽车的发动机和排气管垫片零部件中发现含有可能致癌的石棉，奇瑞和长城汽车开始在澳大利亚召回多数汽车。

我不想对这些企业过于苛责，因它们只是试图在与通用(GM.N)、大众(VOWG_p.DE)等全球巨头的国内激烈竞争中生存下来。但说实话，这些企业在开始出口汽车前真得需要做点功课，以摸清目标市场容许以及不容许哪些事情。

石棉是多数西方主要市场和某些发展中国家的禁用品，该物质可能致癌已久为人知。这也就是说，我相当肯定，奇瑞和长城两公司的工程师和高管们在启动出口攻势前应该就已经清楚这个事实。

此次大规模召回涉及2万辆长城汽车以及2,500辆奇瑞汽车，不仅耗损两公司在澳大利亚的大量时间、资源和金钱，而且很可能引发巴西、南非等其他市场对它们的调查。这种调查很可能会曝出，在这些其他市场销售的汽车也含有石棉，因而导致更多汽车被召回。最糟糕的情况是，两公司或许不得不召回中国本土市场的汽车。

面对全球大型汽车公司在中国的激烈竞争，奇瑞、长城和吉利汽车(0175.HK)等本土车商在大约两年前开始大力推动出口，海外销售似乎是个不错的主意。最新行业数据显示，中国本土汽车市场今年的竞争依然激烈，根据截至7月的销售额，奇瑞和吉利是入围全国十强的两家国内品牌。

雪上加霜的是，奇瑞的销量在过去一年持续萎缩，并在2012年前七个月下滑10%，而几乎所有的国际大品牌都录得两位数的增长，且在截至今年目前的畅销车型中，排名在前20的均为外国品牌。

截至目前，对于奇瑞、吉利和比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等处于困境中的国内品牌而言，出口看似是少有的亮点之一。它们通过出口，主要是出口至发展中市场，来抵消在国内市场的困境。

但在澳大利亚的召回事件不仅可能轻易蔓延至其他出口市场，而且可能会迅速放缓这波出口攻势。更重要的是，在一些缺乏处理类似问题基础设施的市场召回如此多汽车所增加的开支，很可能会严重影响它们的利润，潜在地加速它们向资不抵债的方向下滑。

一句话：长城和奇瑞汽车在澳大利亚的大规模召回，可能迅速蔓延至两家公司的其他海外市场，打击它们近期的出口攻势。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳/张家伟