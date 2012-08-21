《交易视点》中国房价普涨制约政策放松空间,利率债可做波段交易--中信

路透北京8月21日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，在“房价上涨，通胀见底”的背景下，货币政策大幅放松的可能性不大，这意味着货币条件将持续偏紧，流动性维持紧平衡。

具体到现券策略上，交易型机构的首选策略仍然是保有流动性好的品种。对配置型机构而言，当前长端利率风险相对可控，可继续持有，并等待收益率上行时的买入机会。

**房价上涨城市数大幅增加**

全国70个大中城市中，7月份新建商品住宅环比上涨的城市数大幅上升至50个，二手房价格上涨的城市数也上升到了38个。

房价上涨城市的平均涨幅自2月份后呈现上升趋势，7月份各地房价更是呈现出了普涨的势头，如果这一势头延续，将会推升资产价格新一轮上涨，同时也会推高通胀预期，而这些都是调控当局不愿意看到的。

7月份房价上涨城市数的扩大，以及可预计的8月份通胀小幅回升都制约了货币政策的放松空间。预计短期内货币政策只会做适应性的调整，不会出现持续宽松的局面。

**市场研判**

流动性偏紧是导致近期收益率平坦化上行的主要原因。

在外生流动性系统性收缩的大环境下，中小银行主动或被动扩大同业业务规模、非银行金融机构在债券牛市中提高杠杆率造成资金需求上升；

与此同时，央行出于审慎考虑仍维持了较高的准备金率，且贷存比考核加剧了资金面的紧平衡，商业银行流动性管理压力巨大，资金融出意愿也出现下降。在多方面因素累积作用下，上周资金面明显趋紧。

前瞻的看，如果央行在货币宽松方面仍保持谨慎，流动性偏紧局面还将维持下去，逆回购只能防止货币市场利率飙升。

总体来看，我们仍然认为，在“房价上涨，通胀见底”的背景下，货币政策大幅放松的可能性不大，一方面这意味着货币条件将持续偏紧，经济增长显着回升的概率不大，另一方面也导致流动性维持紧平衡。

利率产品收益率将呈现“下有底，上有顶”的特征。在“增长偏弱、流动性偏紧”的环境下，长端利率产品走势将相对平稳，而中短期债券产品走势将取决于流动性状况。

具体到现券策略上，交易型机构的首选策略仍然是保有流动性好的品种。如果本周收益率由于资金面趋紧而继续上行，我们认为可以择机在波动率较高的利率产品上进行波段交易，将综合久期控制在5年以内。

对配置型机构而言，当前长端利率风险相对可控，可继续持有，并等待收益率上行时的买入机会。浮息债方面，当前Depo的利差保护仍相对充分，且考虑到央行货币政策放松力度有限，仍可继续持有。(完)

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