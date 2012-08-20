〔中国债市动态〕现券早盘延续弱势,流动性偏紧与新债供给矛盾凸显

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透上海8月20日电---中国银行间债市现券周一延续弱势.周末降准预期再次落空令投资者失望,流动性无法得到切实缓解,与新债供给压力的矛盾突显,导致获利了结盘频出,而接盘者寥寥.
交易员表示,上周末降准预期再次落空,市场情绪偏空.央行近期维稳的态度令多数投资者相信,在党的十八大金秋召开之前,政策面保持真空状态概率大.加之下半月将有财政投放注入流动性,又降低本月出台降准的可能性.
"今天的市场不好,抛盘特别多,资金本来就紧,新债发行节奏还没变,造成新债供给相对增多."上海一银行交易员称.
他并指出,经过上半年债市上涨行情后,投资者盈利指标也都已经基本完成,因此并无强烈买债意愿,反而转攻为守,保存胜利果实.
资金面未缓解和买债意愿低的现状也体现在一级市场中.今日稍早招标的五年期农发行新债投标利率为1.38倍.上海另一银行交易员表示,偏高的资金利率挤压机构的获利空间,因此认购热情平平.
今日早盘银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS变动不大,但隔夜、七天等主要品种仍维持在相对高位.北京时间11:24,隔夜质押式回购加权利率报在3.3609%,七天品种报在3.6461%.
央行上周公开市场净投放750亿元.周四进行了200亿元14天逆回购,中标利率3.6%,此前该期限逆回购出现是在7月5日,共400亿元,利率为4%;另外周二和周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民