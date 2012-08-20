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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:42 BJT

〔中国债市动态〕现券早盘延续弱势,流动性偏紧与新债供给矛盾凸显

路透上海8月20日电---中国银行间债市现券周一延续弱势.周末降准预期再次落空令投资者失望,流动性无法得到切实缓解,与新债供给压力的矛盾突显,导致获利了结盘频出,而接盘者寥寥.

交易员表示,上周末降准预期再次落空,市场情绪偏空.央行近期维稳的态度令多数投资者相信,在党的十八大金秋召开之前,政策面保持真空状态概率大.加之下半月将有财政投放注入流动性,又降低本月出台降准的可能性.

"今天的市场不好,抛盘特别多,资金本来就紧,新债发行节奏还没变,造成新债供给相对增多."上海一银行交易员称.

他并指出,经过上半年债市上涨行情后,投资者盈利指标也都已经基本完成,因此并无强烈买债意愿,反而转攻为守,保存胜利果实.

资金面未缓解和买债意愿低的现状也体现在一级市场中.今日稍早招标的五年期农发行新债投标利率为1.38倍.上海另一银行交易员表示,偏高的资金利率挤压机构的获利空间,因此认购热情平平.

今日早盘银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS变动不大,但隔夜、七天等主要品种仍维持在相对高位.北京时间11:24,隔夜质押式回购加权利率报在3.3609%,七天品种报在3.6461%.

央行上周公开市场净投放750亿元.周四进行了200亿元14天逆回购,中标利率3.6%,此前该期限逆回购出现是在7月5日,共400亿元,利率为4%;另外周二和周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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