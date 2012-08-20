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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 12:43 BJT

〔企业并购〕优酷股东批准与土豆网合并,各方希望尽快完成此案

路透8月20日电---优酷YOKU.N宣布:

* 公司股东批准与土豆网合并的交易.

* 各方希望尽快完成合并.(完)

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