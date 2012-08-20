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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:43 BJT

〔中国新债〕铁道部周二招标发行总额200亿元固息债,10年及15年各半

路透北京8月20日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(21日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币固息企业债,10年期和15年期各半.

公告显示,该期债为铁道部今年第四期铁路建设债券.采用固定利率方式,按年计息.两个品种票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,其中10年期招标利率区间为3.75%-4.75%,15年期为4.05%-5.05%.

该期债主承销商为国泰君安、国开证券、中银国际、安信证券、平安证券和中德证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

该期债的具体投标时间为8月21日10:00-11:00.8月22日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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