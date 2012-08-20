《全球重要经济事件一览表》--8月20日-8月27日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月20日(一)
法兰克福--德国央行发布月报(1000).
8月21日(二)
悉尼--澳洲央行发表8月7日货币政策会议纪录.
苏黎世--瑞士央行发布2012年8月统计月报和银行业统计月报(0700).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威外交代表发表演讲(1300).
安大略省金斯顿--加拿大央行副总裁Agathe Cote在加拿大商业经济协会(Canadian Association for Business Economics)发表演讲(1645).
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在拉丁美洲商会和世界事务委员会(World Affairs Council)发表演讲,题为"美国经济前景及对拉丁美洲的影响".
8月22日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月31日至8月1日会议纪录(1800).
开罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问埃及,继续磋商一笔最高30亿美元贷款,贷款旨在扶助埃及陷入困境的经济.
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
法兰克福--德国央行执行理事Andreas Dombret在德国外资银行协会(Verbandes der Auslandsbanken)成立30周年纪念仪式上表演讲.
瑞士日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员.
华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)投票表决一个重要的创业企业扶助法(JOBS)规则,该法规取消了对私募证券发行进行一般性劝诱(General Solicitation)的禁令.
多伦多--加拿大央行总裁卡尼在加拿大汽车工人工会(Canadian Auto Workers)举办的一个活动上发表演讲(1445).
8月23日(四)
堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯参加澳洲众议院经济常务委员会会议.(2330)
8月24日(五)
日本大阪--日本央行总裁白川方明在与商界领袖举行的会议上发表讲话.(0500)
东京--日本政府发布8月经济月报.
斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议.
8月25日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日).
8月27日(一)
香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济和货币政策前景发表演说(0930).
俄亥俄州纽瓦克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在纽瓦克地区商界午餐会上,发表有关美国经济前景和货币政策的演讲(1615).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民