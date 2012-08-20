(重温稿)《台湾新债预测》30年公债101/8得标利率料在1.695-1.720%,创历史新低

路透台北8月20日电---在20年券101/7未能标得足够筹码、寿险业面临回补压力下,路透调查显示,台湾周二将标售的30年期公债101/8A01108=TWO得标利率将落在1.695-1.720%,创历史新低纪录.

以下为交易员观点整理:

* 发行量仅300亿台币,筹码面有利多方

* 寿险业在20年101/7得标率偏低,有补筹码压力

* 经济前景不佳,且央行打房令银行放款受限,担心银行抢筹码

* 1.70%是寿险业心理关卡,且20年券殖利率卡在1.60%,欲标低不易

以下为预测得标利率区间:

* 1.695-1.720%.最低预估在1.680%,最高在1.730%.

最新报价:

* 101/8发行前交易期间尚无成交纪录.

* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年标售的30年券101/4得标利率为1.823%,此为该年期券标售以来的最低纪录.

以下为交易商对101/8期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险1 1.690 1.710

大型寿险2 1.680 1.720

大型寿险3 1.690 1.720

中型寿险1 1.700 1.710

中型寿险2 1.700 1.730

中型寿险3 1.700 1.720

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中值 1.695 1.720 (完)

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