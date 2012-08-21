《交易视点》中国信用债市场调整延续--中信证券

路透北京8月21日电---中信证券最新发布的信用市场周报认为，央行公开市场操作和准备金率政策可能仍将保持相对滞后节奏，对宽松资金面不应过度期待，短端市场可能维持弱势调整。

而信用债供给压力的增大，可能推动一级发行带动二级收益率上行，对中票和城投债市场带来冲击，但短久期城投债可能受益于投资者缩短久期的行为，表现相对强势。

**短端市场可能维持弱势调整**

7月份较低的外汇占款数据再度刺激了市场对于央行降准的预期，而关于央行可能通过二级市场购买国债投放基础货币的传闻同样引起了市场的关注和期待，但是在经历持续的降准预期落空之后，市场的反应相对谨慎且迟钝，除非相应的政策措施实际出台，否则难以形成实质性的影响；

同时，需要关注的是，虽然目前尚属8月份，但市场已经开始担忧3季末的资金面状况，短端的需求可能将受到一定影响，由于央行的公开市场操作和准备金率政策可能仍将保持目前相对滞后的节奏，对于宽松资金面不应过度期待，短端市场可能维持弱势调整。

**中票震荡调整**

上周公布的发电量、国企利润及进出口数据均在一定程度显示当前经济增长仍处于相对较弱的状态，对于宽松政策的期待再度升温；

但近期猪肉、粮食等食品价格的回升使得市场对于通胀问题的担忧再起，这同样制约了央行进行政策调整的空间，成为近期债券市场新增的不确定性因素；

另外，偏紧的资金面同样制约中票市场的做多情绪，需要警惕季末时点因素的可能提前所带来的相对长期的资金面紧张局面，以及由此可能驱动的投资者去杠杆化行为；

供给方面可能同样并不乐观，尤其是中高等级债券，中石油股份400亿公司债的获批、铁道债的后续发行及高等级中票的发行均考验着市场的需求，可能出现一级发行带动二级收益率上行的情形，因此总体来看，我们认为中票市场可能整体仍将呈震荡调整的局面。

上周城投债发行量同样有一定放量，而从发行利率看，存在一定幅度的上行。

目前来看，发改委审批节奏可能的加快将加大城投债的供给，对市场形成一定的冲击，同时考虑到当前债券市场整体调整的局面，以及偏紧资金面下投资者慎加杠杆的行为。

对于中长期城投债来说，可能将继续随市场调整而调整，但短久期城投债可能受益于投资者缩短久期的行为，表现相对强势。

**个券点金**

上周共有52只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量799.1亿元。

短融中我们推荐12中铝业SCP002、12华能SCP003、12中信CP001、12中冶SCP002、12京昊华CP001和12连港箱CP001，中票中我们推荐12船重MTN2、12首机场MTN1、12云天化MTN1、12沪仪电MTN1、12马钢控MTN1、12肥城矿MTN1和12忠旺MTN2；

私募票据中我们推荐12中电投PPN003、 12蒙东PPN002和12营口港PPN001；

企业债和公司债中我们推荐12 昆交产债、12科环债和12海型债。(完)

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