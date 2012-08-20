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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 12:13 BJT

〔中国能源〕7月成品油表观消费2,186万吨,同比增长4.4%--发改委

路透北京8月20日电---中国国家发展和改革委员会周一称,中国7月成品油表观消费2,186万吨,同比增长4.4%;成品油月末库存同比高出67万吨,其中柴油同比增加30万吨.

刊登在发改委网站上的行业快报称,7月成品油表观消费日均环比增长1.2%,较上半年日均消费增长6%;1-7月,成品油表观消费14,360万吨,增长3.1%.

此外,发改委发布7月天然气运行情况的行业快报称,7月中国天然气表观消费量114亿立方米,增长10.5%.

1-7月中国进口天然气233亿立方米,同比增长38.6%,表观消费量828亿立方米,增长12.8%.(完)

更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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