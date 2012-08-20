〔中国汇市〕人民币早盘小幅走弱,交易平稳期待客盘指引方向

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 人民币中间价小幅走弱
* 汇价早盘成交平稳,窄幅波动
* 短期内期待客盘指引方向
路透北京8月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小幅走弱,交易平稳令汇价呈窄幅波动.交易员称,目前更多关注境外市场,尤其是欧洲市场不太乐观,令人民币短期方向不甚明朗,期待客盘指引方向.
交易员并称,值得关注的是,最近市场交易区间一直向中间价靠拢,或为央行希望汇率稳定.
另外,流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,350点;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=亦徘徊在八个月高点,最新报在6.4480/30,上日尾盘为6.4450.
北京时间11:43,人民币兑美元即期报6.3605元,上日收报6.3585元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3478元,接近上周四逾八个月低点的6.3495元.
北京一国有银行交易员称,目前看人民币盘中表现比较平稳,包括客盘也很平稳,还是要看欧美的状态,关注度在境外市场上.
"中期来看,至少是到这个月底,人民币交易区间估计在6.3500-6.3700之间波动."上述交易员称.
另有上海一交易员称,今天早上没什么大的盘,比较清淡,最近市场没什么方向,总体在等待客盘指引.
上述交易员并称,"感觉最近市场成交区间在向中间价靠拢,早上开盘走弱,随后交易比较胶着,一直无法和中间价拉开差距,可能是央行希望维持稳定为主.中短期市场可能试探寻找向下的支撑."
北京时间11:51,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3615/55/78元,上日尾盘为6.3625元.
离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.[ID:nSH0113055]
东京汇市欧元/美元EUR=几持平于1.2333,料处于过去两周来的1.2240-2450区间.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民