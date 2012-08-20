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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 12:14 BJT

〔中国货币市场〕隔夜及14天回购利率上涨,期盼明日逆回购能缓解饥渴(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月20日电---中国银行间市场隔夜和14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一上涨;资金紧张局面未见明显改善,以短期资金和跨月需求为盛,惟供给偏少导致成交萎缩,机构均聚焦央行接下来公开市场的操作力度,期盼逆回购能再放量缓解资金饥渴.

业内人士并指出,今日七天品种加权利率回落,但其实际开盘在4.0%的高位,因成交清淡,此后受部分明显偏离市场价的成交拉低了均价,大部分成交仍偏高,显示资金并不乐观.

"(资金)紧啊,短的估计还会往上涨,看明天央行动作吧."华东一商业银行交易员称.

截止周一统计正逆回购及央票到期情况,本周将有870亿元资金到期抽离市场;业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天及14天,正回购期限为28天及91天.[CN/MMTCN]

上海一商业银行交易员亦指出,短期资金需求旺盛,且跨月的14天也有需求,唯供应偏少,导致成交清淡,"大家都在关注逆回购吧."

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3671 3.2065 16.06 1,954.34

七天CN7DRP=CFXS 3.6551 3.89 -23.49 227.20

14天CN14DRP=CFXS 4.4699 4.1365 33.34 61.89

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3586 3.1890 16.96 512.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.7610 3.9583 -19.73 27.94

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.5100 3.9550 -44.50 492.73

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5000 3.5400 -4.00 134.75

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.4500 3.0850 36.50 5.21

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4000 3.2200 18.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6100 3.9200 -31.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.4500 4.1300 32.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.3525 3.1750 17.75 --

七天SHICNYSWD= 3.5850 3.9025 -31.75 --

三个月SHICNY3MD= 3.6263 3.6113 1.50 --

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进

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