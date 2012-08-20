《中国2012年国债发行中标明细表》--8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/11 1 2.78% 2.82% 280 1.69 ===================================================================== 二期 2/8 1 2.87% 2.80% 280 1.34 ===================================================================== 三期 2/15 5 3.14% 3.11% 280 1.59 续发 5/30 2.7529% 2.65% 300 1.18 (中标收益率） ===================================================================== 四期 2/22 10 3.51% 3.52% 280 2.02 续发 3/21 3.5337% 3.55% 280 1.91 (中标收益率） 续发 4/18 3.4991% 3.52% 326.1 1.81 (中标收益率) ===================================================================== 五期 3/7 7 3.41% 3.46% 280 2.14 续发 4/11 3.3915% 3.42% 327 1.95 (中标收益率) 续发 5/9 3.3920% 3.40% 339.7 1.94 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/20 20 4.03% 4.05% 280 1.76 ===================================================================== 七期 4/25 3 2.91% 2.88% 300 1.45 续发 7/25 2.4829% 2.41% 301.2 1.33 (中标收益率) ===================================================================== 八期 5/16 50 4.25% 4.22% 280 1.49 ===================================================================== 九期 5/23 10 3.36% 3.37% 344.4 1.97 续发 6/20 3.3958% 3.42% 331.6 1.88 (中标收益率) 续发 7/18 3.2736% 3.29% 326.2 1.74 (中标收益率) ===================================================================== 十期 6/6 7 3.14% 3.15% 320.9 1.72 续发 7/11 2.9972% 3.03% 322.6 1.77 (中标收益率) 续发 8/8 3.1561% 3.13% 300 1.31 (中标收益率) ===================================================================== 11期 6/13 1 2.15% 2.19% 269.4 1.77 ===================================================================== 12期 6/27 30 4.07% 4.08% 280 1.65 ===================================================================== 13期 8/1 30 4.12% 4.10% 280 1.34 ===================================================================== *14期 8/15 5 2.95% 2.89% 300.6 1.27 ===================================================================== 合计 7,209.7 (完) 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/13 273 2.8703% 150 1.77 =============================================================== 二期 5/4 273 2.8146% 150 2.17 =============================================================== 三期 6/15 273 2.27% 150 1.22 =============================================================== 四期 7/13 182 2.2574% 150 1.37 =============================================================== 五期 7/27 182 2.4031% 150 1.50 =============================================================== 六期 8/3 182 2.4650% 150 1.73 =============================================================== 合计 900 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 3.2011年国债发行中标明细表请点选[ID:nSB1325800]. --整理 边竞; 审校 康熙泽
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民