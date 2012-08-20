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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 12:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油站上114美元,因美国释放油储计划遇阻

路透新加坡8月20日电---布兰特原油期货周一微升至每桶114美元上方,因此前美国在释放战略石油储备方面遇到阻力,但有关北海石油产量将回升的憧憬限制涨势.

上周油价下跌,因消息人士透露,白宫"重新翻出旧计划",可能释出原油储备以打压不断上涨的汽油价格,并防止能源成本高涨影响制裁伊朗的效果.[ID:nSB1730156]

日本、韩国及国际能源署总干事范德胡芬周五均表示,没有理由释放美国储备来应对汽油价格涨势.

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