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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 13:22 BJT

〔东京美债〕指标10年期公债在淡静交投中微升,从股市下滑寻得指引

路透东京8月20日电---指标美国公债周一在亚洲交易时段小幅升高,从股市走软中觅得指引,因股市下跌增强了固定收益资产的避险魅力.

"本周没有太多方向,很多投资者仍在离场休夏季假期,大家都在等下周的杰克逊霍尔会议,"一日本资产管理公司的固定收益基金经理说.

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