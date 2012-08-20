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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:亚洲市场交投静淡令澳元/美元走势脆弱

0554GMT * 澳元/美元上涨0.28%,报1.0446;欧元/美元下跌0.10%,报1.2330;澳元/日圆上升0.12%,报83.05 * 澳元/美元守在近期高位附近,澳元在交叉盘中走势沉重 * 日内走势平静,汇价处在明确的区间内 * 澳元/美元若有效跌破1.0320-40,则暗示将进一步下行.(完) --编译 王翔琼; 审校 艾茂林

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