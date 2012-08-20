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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:13 BJT

《汇市简讯》空头回补支撑新西兰元/美元

0558GMT * 新西兰元/美元竭力重新在0.8100上方站稳脚跟,日高为0.8096 * 进入欧洲盘初之际,交易商的空头回补成为新西兰元/美元升势的催化剂,不过成交量清淡 * 新西兰元日内涨势的影响扩大至交叉盘;新西兰元/日圆上涨0.30%,新西兰元/英镑上扬0.25%,新西兰元/欧元涨0.10% * 新西兰元/澳元小涨,若守在且收于0.8080上方,焦点将转向看涨.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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