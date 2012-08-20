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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:19 BJT

〔澳新汇市〕澳元升离三周低位,市场静待澳洲央行会议记录

路透悉尼/惠灵顿8月20日电---澳元周一稍获喘息,兑欧元和兑美元均升离三周低位.投资者目前静待欧洲解决债务危机的进一步进展,且明日澳洲央行将公布8月政策会议的记录.

欧元艰难前行,兑澳元周五曾升至三周高位1.1850澳元,当时一波止损卖盘突破关键水准.欧元EURAUD=R最新报1.1798澳元,日内下跌0.3%.

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