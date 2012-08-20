版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:13 BJT

〔东京汇市〕日圆兑美元触及五周低位,欧元兑美元目前走势迟滞

* 日圆受美国公债收益率上升打压

* 欧元兑美元陷入淡静的区间交投

* 市场等候本周稍晚公布美联储会议记录和经济数据

* 澳元兑美元试探上涨趋势通道的底部

路透东京8月20日电---日圆兑美元周一在五周低位徘徊,因上周美国公债收益率(殖利率)走升,在此同时欧元兑美元陷入淡静交投,欧元区乐观情绪的起起伏伏料继续主导市场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐