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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:16 BJT

〔韩国股市〕近收平盘,大涨过后动能减弱

路透首尔8月20日电---韩国股市周一收盘接近持平,守在三个月高位下方不远,投资者在大盘上涨一个月后稍事喘歇;不过对欧洲央行果断采取措施遏制欧债危机的希望,使市场人气保持乐观.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.01%,至1,946.31点.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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