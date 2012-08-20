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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:18 BJT

〔日本股市〕连续第二天创三个月收盘高位,风险胃纳仍强且日圆走软

路透东京8月20日电---日本股市日经指数周一微涨,连续第二个交易日创三个月收盘高位,因风险胃纳仍强劲,而且日圆贬值支撑了近期受挫的出口股.

日经指数.N225收涨0.1%,报9,171.16点,升破26周移动均线切入位9,150.04点.东证股价指数.TOPX收低0.2%,报764.66点.(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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