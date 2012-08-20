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债券 | 2012年 8月 20日 星期一 14:25 BJT

〔欧元债市〕德债下滑,市场寻找关于欧洲央行计划的信号

路透伦敦8月20日电---德债期货周一下跌,技术面因素料将主导今日走势,因市场等候欧债危机解决方面的新进展.

德债期货FGBLc1跌36个跳动点,至141.76,向着上周建立起的区间底部下跌.

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