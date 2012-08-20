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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆继稍早升势后盘整,从79.40-50起挂有买盘

0610GMT * 稍早升至79.66后,美元/日圆的波动不大 * 小幅回撤至79.45附近,但从79.40-50起仍挂有买盘 * 从79.70下方到80.00一路向上挂有卖盘,上方挂有大型停止单 * 美元/日圆走势仍偏向多头,许多日圆交叉盘对美元/日圆的走势构成支撑,有澳元/日圆、新西兰元/日圆和加元/日圆的买盘 * 英镑/日圆亦获得较好买盘的支撑,在125.00上方挂有停止单;澳元/日圆在83.50上方挂有停止单;新西兰元/日圆在64.50上方挂有停止单.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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