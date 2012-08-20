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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 15:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买盘挂在1.2315-20和1.2290-00

0643GMT * 存在进一步的买兴,据称来自亚洲央行及中东买盘在1.2250-70区域 * 在1.2350-60、1.2370-80和1.2400可见卖盘,上方挂有停止单 * 继续朝日线图上三角形的顶点迈进 * 选择权到期位于1.24和1.2450区域.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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