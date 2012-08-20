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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 15:28 BJT

〔欧元债市〕德债期货触及盘中低点,ECB或出手帮助遏制举债成本增加

路透伦敦8月20日电---德债期货FGBLc1周一跌至盘中低点141.14,日内下跌98个跳动点.同时西班牙公债价格上扬,交易商关注欧洲央行(ECB)未来可能干预二线国家债市以帮助遏制举债成本上升.

德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685](完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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