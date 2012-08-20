《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月20日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周未能跌穿从1.2045美元低位引出的趋势线支撑位(目前在1.2285美元),令汇价存在向1.2400美元区域回升的可能性.上档方面,关键阻力位仍在55日移动均线切入位1.2395美元处,而且亦在1.2430/40美元区域面临阻力.若站上1.2440美元,就上看1.2570美元.若跌穿趋势线支撑位,汇价就可能重新瞄准1.2150美元区域,以及1.2045美元的低位.两周前周线蜡烛图的看涨势头在跌穿1.2045美元之前仍然有效,因此谨慎仍是关键词.若跌破1.2240美元,就下看上述低位及1.1880美元.月度关键收位仍为200日移动均线切入位1.2060美元,即7月低位.

美元/日圆:上周收在200日移动均线切入位79.20日圆上方,令升向周线云区阻力位80.40成为可能,但日内仍需守在78.80上方.若跌穿78.80,就会再次开启下行走势,而且将回跌至区间低位及云区支撑位77.30,5月低位77.60仍为关键水准.

英镑/美元:谨慎看待汇价周四收在200日移动均线切入位1.5725美元上方是明智的,因为随后在周五便收在了该水准下方.需要攻克1.5780美元,即1.6305-1.5270跌势的50%回档位,或许才能促使汇价升向1.5910美元.日内支撑位在1.5650/60美元区域附近.若跌穿从1.5240美元低位引出的趋势线支撑位1.5510美元,意味着汇价将跌回至1.5240美元.只有收在1.5240美元下方,才会释出汇价可能跌回至2010年7月低位1.4950美元的信号.

欧元/英镑:0.7880英镑区域继续发挥限制任何欧元涨势的作用,支撑位仍在0.7820区域附近.这一区域仍是尝试下行走势和之前低位0.7755的一道关键障碍.需要升穿0.7880,才能再次上看55日移动均线切入位0.7945,该水准既仍是一道强劲阻力位,亦是从2月高位0.8505引出的趋势线阻力位.

纽约 当日 今年来 2011年

0806GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2358 1.2333 +0.20 -4.53 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.50 79.54 -0.05 +3.33 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.26 98.11 +0.15 -1.32 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9715 0.9733 -0.18 +3.62 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5714 1.5698 +0.10 +1.15 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9881 0.9889 -0.08 -3.06 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0458 1.0416 +0.40 +2.28 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8093 0.8072 +0.26 +3.97 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.120 82.900 +0.27 +5.70 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.350 64.200 +0.23 +7.55 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.94 124.85 +0.07 +4.53 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2913 1.2900 +0.10 -1.62 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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