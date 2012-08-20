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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 15:22 BJT

〔全球金市〕铂金因供给忧虑触及六周高位,现货金稍稍走坚

路透新加坡8月20日电---铂金价格周一升至逾六周高位,因南非一大矿发生劳资双方暴力事件后,市场浮现供给忧虑.与此同时现货金则稍稍走坚.

过去一周的时间里,Lonmin (LMI.L)旗下南非Marikana矿发生的暴力事件已导致44人死亡,如果罢工工人周一不重返岗位,可能会遭到解雇.Marikana矿是全球第三大铂金矿.

现货铂金(白金)XPT=触及7月初以来高位每盎司1,477.50美元,0651GMT时回落至1,475.01美元.上周涨幅超过5%,因市场担心是次暴力事件会影响南非的供给.

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