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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 15:32 BJT

〔韩国汇市〕韩元连续第三日下跌,公债价格亦承压

路透首尔8月20日电---韩元兑美元KRW=周一在国内市场小跌,为连续第三日下滑,因韩国股市动能消退及进口商美元需求趋强令韩元承压.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,135.5,盘中触及1,136.2的低位,为8月3日以来最低.周五韩元兑美元在本地市场收报1,134.3.

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