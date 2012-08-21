《交易视点》中国投资者暂不宜加大转债配置,然重工转债存机会--中信

路透北京8月21日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，短期内股市风险仍然较大，而新增转债供给将逐渐压低转债估值，投资者当前时点不宜加大转债配置。

在品种选择上，仍建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种。而中行转债债底保护较强，在弱势环境下仍然是较好的防御性品种。重工转债修正后的价格若相比当前股价溢价2%内，则存在一定投资机会，需要密切跟踪。

**转债市场观点趋同,分歧在于股市走势**

目前，市场机构对转债的观点基本趋同，即市场的风险来自于债底缺乏进一步提升的空间、新增供给将带动转债估值逐渐下降，机会主要来自于条款博弈和新增供给带来的低吸机会，分歧主要在于短期内股票市场的走势。

对股市相对乐观的机构认为，随着稳增长措施的陆续出台和降息效果的显现，经济可能已经位于底部区域，一旦经济见底得到确认，股市将迎来估值修复的反弹行情。

对股市相对悲观的机构认为，经济数据仍在下滑、政策放松力度低于预期，而且短期稳增长的政策难以解决中长期产能过剩的问题，因此股市还有进一步下跌的空间。

**短期内股市风险仍然较大**

我们对股票市场也持相对谨慎的看法，并注意到短期内股市仍存在进一步下跌的触发因素。

首先，2012年二季度末股票型基金整体股票仓位仍然达到80%，如果强势板块继续补跌、流动性持续偏紧或是经济数据继续下滑，基金或将降低股票仓位，带动股市进一步下跌。

其次，媒体报导温州地区民营企业在今年9月前后将迎来一个偿债高峰，在银行渠道信贷缩减、表外融资缩减、民间借贷近于冰冻的情况下，民营企业的偿债风险增大，可能导致投资者对风险资产的偏好进一步下降。

再次，9月份欧元区将面临一些重大风险事件，包括德国宪法法院就新欧元区救助基金进行裁决、希腊政府与“三驾马车”再度会商减赤方案、西班牙地方政府债务问题可能蔓延等，不排除引发较大规模市场动荡的可能。

**转债市场研判**

我们认为股市短期内风险仍然较大，而在新增转债供给将逐渐压低转债估值的情况下，可能需要更关注转债市场的投资风险，在当前时点不宜加大转债配置。

在品种选择上，我们仍然建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种。

银行转债：8月下旬各家银行中报将陆续公布，由于银行业中报业绩较快增长已是市场预期，如果其资产质量出现下滑，可能成为股票下跌的触发因素。

因此，我们对于股性较强的工行转债的看法偏谨慎，建议适当降低配置，而中行转债债底保护较强，在弱势环境下仍然是较好的防御性品种。

重工转债：随着股东大会的临近，重工转债修正后的价格将逐渐明朗，如果修正后的价格相比当前股价溢价幅度在2%以内，重工转债合理价格预计将达到107.8-110元，存在一定的投资机会，需要密切跟踪。(完)

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