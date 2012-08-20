〔中国债市〕人民币利率互换走高,周末降准未出令市场失望

路透上海8月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周一明显上涨.对上周末降准的预期再次落空,市场陷入极度失望,此前看跌IRS的投资者亦纷纷转向.在资金利率高企之下,IRS近期持续走高似乎并无悬念.
"上周末没有惊喜(降准),市场几近绝望了,原先看跌的都纷纷转向."北京一银行交易员称.
他并指出,近期未有重要宏观数据发布,市场缺乏方向引导,IRS只能追随资金利率.然央行迟迟不调降存款准备金率,滚动逆回购操作亦无法切实降低资金成本.因此没有突发事件的话,IRS持续走高几乎没有悬念.
中国银行间市场隔夜和14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一上涨;资金紧张局面未见明显改善,以短期资金和跨月需求为盛,惟供给偏少导致成交萎缩,机构均聚焦央行接下来公开市场的操作力度,期盼逆回购能再放量缓解资金饥渴.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.0917/3.2100 2.9521/3.0443 2.9329/3.0271 2.9671/3.0629 2.9700/3.2200
周五 3.0550/3.1733 2.8464/2.9436 2.8443/2.9400 2.8886/2.9857 2.8767/3.1267
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变动 +0.0367/+0.0367 +0.1057/+0.1007 +0.0886/+0.0871 +0.0785/+0.0772 +0.0933/+0.0933
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良