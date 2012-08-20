(重温稿)《中国新债预测》国开五年浮息利差预测均值92bp,利率保底条款增其价值

* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 92bp

* 预测区间: 86-98bp

* 招标时间: 周二(21日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

路透北京8月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年定存基准浮息债.路透调查显示,五年期政策性金融债相对投资价值好于国债,加之有3.75%利率保护垫,部分机构对本期债体现出一定的兴趣;然近期资金面持续显紧,视野中部分传统投资力量需求有限;预测均值落在92个基点(bp)附近.

国开行称,若本期债券当期付息利率调整后低于3.75%,则按照3.75%执行.3.75%与最新发行的五年期12国开30CN120230=CFXS票面利率一致.

"五年固息政金债还算不错的配置品种,这期债有利率保底,可以当做含权,利率低的时候换成固息债也没关系,我们看90bp附近."北京一国有银行交易员称.

"我没那么乐观."上海一银行交易员则有不同意见,"上期五年国开的二级市场成交在3.98附近,点差在98BP;这一期加了一个保底条款,也就是5BP左右的价值;考虑到目前资金面不是很宽裕,因此,在95BP左右还是比较合理的."

北京另一国有银行交易员亦表示,其视野中传统投资力量需求一般,含权利好或与资金偏紧利空对冲,导致最终结果落于二级市场附近,预计点差在97个bp左右.

中债登银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>和固息国开债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,五年期品种最新报价分别为93.79bp和3.8837%.二级市场上,剩余期限约4.54年的国开定存基准浮息债120210券最新双边报价收益率CN120210=CFXM在3.98%/3.98%.

明日招标的国开行浮息债,为该行今年第37期金融债,具体条款如下:

第34期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 一年期定期存款利率

招标时间 8月21日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 8月27日

分销期 8月22日-8月27日

上市日 8月31日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

承揽费 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)