(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中趋跌,需求不振且央行冲销力道不算大

* 短率稳中趋跌

* 短钱泛滥令短率走软

* 月底资金需求预料升高

记者 高洁如

路透台北8月20日电--台湾银行间短期利率周一稳中带软,市场短钱甚多,但需求不振,令短率有走软趋势.

资金调度人士指出,近期即便是央行指定的代收隔夜资金也受到限制,并不是照单全收,在此情况之下市场短钱浮滥.不论是短票或是拆款的利率水位都有趋跌压力.

"短钱实在很多,票又买不到,所以可能有些人0.55%的隔拆也就做了,总比放在帐上好."一位公股银行交易员称.

不过,交易员也表示,时序目前逐渐进入下旬,预料到月底仍然会有例行的资金需求高峰."看过几天到月底会不会需求好一点,"前述交易员说.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.387%,同于上日;区间则落0.295-0.58%,与上日同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.380-0.60%,上日报0.388-0.62%.

**短票利率再走软**

短票方面,票券商指出,比起拆款目前的水位只有在0.60%的水位,短票还在0.8%以上的利率水位,是银行不错的资产配置选择.

"如果(银行)不买票还可以做什么?"一位票券商交易员反问.

在次级市场中,银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,上日报0.80-0.82%;与少数大型行库成交则落在0.82%左右,同上日.

台湾央行周一公布,今日共发行3,671亿台币存单,相较存单到期金额3,673.5亿,存单发行余额减少2.5亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆91.5亿台币,除今日之外依序为周二140亿、周三2,903.5亿、周四661.5亿及周五2,713亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负40亿台币;累计超额准备为2,027亿台币,加计前期1%的超额准备为3,469亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.投信业因现金股利陆续入帐,在公司债找券需求殷切,部分资金也流向公债,令资金调度无虞.

一证券商资金调度人士表示,本周将有中华电(2412.TW)与中钢(2002.TW)的现金股利发放,再加上周五有300亿台币的公债交割,因此资金状况也不会过度宽裕.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

周二央行将标售300亿的30年期公债,并于周五交割;周三中华电将发放423.62亿台币现金股利,中钢则将在周五发放152.35亿现金股利.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)