《交易视点》中国转债投资宜观望,美丰转债则逢高积极兑现--中金

路透北京8月21日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，股市延续弱势震荡格局，供给压力悬而未决，转债投资者宜观望中等待机会。

从个券看，美丰业绩大幅增长阶段结束，下半年将出现同比下降。再结合转债估值等因素，建议投资者可以考虑逢高积极兑现该转债。

**策略观点**

股市延续弱势震荡格局，供给压力悬而未决，转债投资者宜观望中等待机会。但股市毕竟经历了较大的跌幅，持券机会成本大降，转债绝对价位多不高，若股市调整和供给冲击给转债个券带来足够安全边际，再考虑逐步增持。

上周供给压力的担忧及资金面紧张导致部分投资者积极腾挪仓位，这给工行等个券带来压力，表现为买盘不畅而卖盘踊跃。本周股市迎来业绩集中披露期，难有转债个券业绩超预期。重工转债拟修正转股价议案公告后定位符合预期，建议继续持有为主。

投资者需要注意该券如下潜在的风险因素：1、近期股价如果走弱，而新的转股价采取“孰高”原则，修正后平价水平可能低于100元；2、转股价修正实施首日对正股一般有1-2%左右的冲击；3、转股价修正实施的时点恰逢中报披露，且后续转债市场还存在供给压力。

况且该转债尚未进入转股期，公司短期不会有其他超预期的促进转股措施。此外，重工修正转股价对博汇等转债带来小幅的刺激，反过来也给估值偏高的国电转债带来压力。

我们之前曾强调，电力转债由于估值较高、正股上涨触发剂减少（中期业绩不佳、煤价趋稳等），短期没有明显机会，投资者可以考虑逢冲高部分兑现，有增持需求投资者不追涨。但鉴于经济下行趋势未改、三季度业绩环比大增、无同行业转债供给等，仍建议以配置为主。其中，国投配置价值最好，其次是国电，川投性价比一般。

**热点个券**

美丰转债：虽然尿素毛利率提升，但由于计提坏账准备，美丰上半年仅实现每股收益0.24 元，低于预期。

展望后市，尿素供过于求再次浮出水面，价格的疲软预计要持续到年底阶段。我们重申美丰业绩大幅增长阶段结束，下半年将出现同比下降。再结合转债估值等因素，建议投资者可以考虑逢高积极兑现该转债。

博汇转债：在未来一段时间修正转股价的确定性最强。不过，受制于股价低于每股净资产等因素，修正幅度和时点都难有惊喜，回售条款博弈把握不大。但当前价位下也基本不存在太多下跌空间，鉴于转股价修正尚未兑现，仍建议投资者继续适量持有。

歌华转债：中期业绩同比增长3.5%，政府补贴仍是公司利润的主要来源。该转债股性较差，替代纯债的价值也不够突出。虽然下跌空间不大，但也缺少明显的上涨触发剂，性价比仍一般。(完)

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