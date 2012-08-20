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市场报道 | 2012年 8月 20日 星期一 21:48 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,医疗保健板块上涨

路透纽约8月20日电---美国股市周一开盘下跌,标准普尔500指数此前连涨六周;健康保险业者安泰以57亿美元的价格收购同业Coventry Health说明企业仍在市场看到投资价值.

道琼工业指数.DJI下滑19.51点,或0.15%,至13,255.69点.标准普尔500指数.SPX下跌1.47点,或0.10%,至1,416.69点,Nasdaq指数.IXIC跌3.81点,或0.12%,至3,072.78点.

医疗保健板块.GSPA在盘初交易中为标准普尔500指数前10大板块中表现最佳的板块.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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