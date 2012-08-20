〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,欧洲央行官员讲话打压欧元人气

香港已公布经济指标--2017/2/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三季 本
* 欧元全线走软,受累于欧洲央行和德国央行官员的讲话
* 英镑兑美元持稳在200日移动均线附近
* 投资者静待英国第二季GDP终值
路透伦敦8月20日电---英镑兑欧元周一攀升,因欧洲央行官员寻求压制市场对其购债计划形式的臆测.购债计划旨在压低区内二线国家公债收益率.
一位欧洲央行的发言人表示,对尚未作出的决定进行报导会误导投资者,限制了市场对欧洲央行可能敲定遏制欧债危机策略的谨慎乐观情绪.
德国明镜周刊周末报导称,欧洲央行正在考虑为购买欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,也就是说,如果这些国家公债收益率与德国可比公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]
欧元兑英镑EURGBP=D4回落约0.3%,至日低0.7833英镑,不过,脱离7月触及的近四年低位0.7756英镑.
另外,德国央行重申,对欧洲央行购债计划表示担忧,认为购债行动构成"相当大的稳定风险".这也令欧元承压.
部分策略师表示,鉴于欧洲央行可能在9月举行的下次政策会议上宣布采取一定的行动,投资者将对过度抛售欧元持谨慎态度.
周一英国无重要数据公布,英镑走势主要受来自欧元区的消息左右.
本周稍晚,投资者关注点将为周五公布的英国第二季GDP终值.
许多市场人士预计第二季GDP将从萎缩0.7%的初值上修,因上周公布的零售销售数据大幅改善.
上述预期扶助英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5695美元,逼近位于200日移动均线切入位1.5716美元的阻力位.(完)
--编译 母红;审校 李军
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三季 本
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
2月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:51时，1港元=0.8861人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.67 5.11 1.03 建设银行 5.98 6.35 1.06 中国银行 3.69 4.01 1.04 农业银