〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,欧洲央行官员讲话打压欧元人气

* 欧元全线走软,受累于欧洲央行和德国央行官员的讲话

* 英镑兑美元持稳在200日移动均线附近

* 投资者静待英国第二季GDP终值

路透伦敦8月20日电---英镑兑欧元周一攀升,因欧洲央行官员寻求压制市场对其购债计划形式的臆测.购债计划旨在压低区内二线国家公债收益率.

一位欧洲央行的发言人表示,对尚未作出的决定进行报导会误导投资者,限制了市场对欧洲央行可能敲定遏制欧债危机策略的谨慎乐观情绪.

德国明镜周刊周末报导称,欧洲央行正在考虑为购买欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,也就是说,如果这些国家公债收益率与德国可比公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]

欧元兑英镑EURGBP=D4回落约0.3%,至日低0.7833英镑,不过,脱离7月触及的近四年低位0.7756英镑.

另外,德国央行重申,对欧洲央行购债计划表示担忧,认为购债行动构成"相当大的稳定风险".这也令欧元承压.

部分策略师表示,鉴于欧洲央行可能在9月举行的下次政策会议上宣布采取一定的行动,投资者将对过度抛售欧元持谨慎态度.

周一英国无重要数据公布,英镑走势主要受来自欧元区的消息左右.

本周稍晚,投资者关注点将为周五公布的英国第二季GDP终值.

许多市场人士预计第二季GDP将从萎缩0.7%的初值上修,因上周公布的零售销售数据大幅改善.

上述预期扶助英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5695美元,逼近位于200日移动均线切入位1.5716美元的阻力位.(完)

--编译 母红;审校 李军

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