〔美国热股〕苹果市值升至有史以来美国公司市值最高水平

《分析师观点》台湾1月外销订单连六个月正成长，料央行首季按兵不动

路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9