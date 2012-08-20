〔欧元债市〕西班牙公债上涨,尾盘时市场押注ECB近期行动提供支撑

* 德国明镜报导ECB购债计划细节,西班牙公债收益率下降

* ECB否认德国明镜报导

* 德债下跌,但在ECB发布言论后脱离低位

路透伦敦8月20日电---西班牙公债周一上扬,交易商关注欧洲央行(ECB)是否会干预公债市场以帮助遏止问题主权国家的借贷成本.

德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nST0540685]根据交易商,早盘交易时段该消息支撑了西班牙债券市场,并使得德债期货FGBLc1下跌一个点.

周一欧洲央行(ECB)试图粉碎关于其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.欧洲央行一位发言人表示,该报导具有误导性,欧洲央行管委会还没有讨论这些问题.[ID:nSB1734016]这令西班牙公债收益率和德债(收益率)缓慢脱离日内低位.

不过,欧洲交易尾盘时段,由于市场预期一部分央行政策反应将在近期出台(有可能在9月),西班牙公债收益率仍下挫.

法国农业信贷银行欧洲利率策略部主管Luca Jellinek预计,近期公债升势为周二西班牙公债标售提供有利铺垫.由此,该国公债收益率料在标售时下挫,投标倍数也将较佳.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB下跌16个基点,报6.33%,稍早曾一度下降超过20个基点.

五年期西班牙公债收益率ES5YT=TWEB下跌17个基点至5.23%.两年期债券收益率ES2YT=TWEB则跌9.8个基点,报3.57%.

不过,欧洲央行言论帮助德债期货FGBLc1脱离日内低点141.14,最终收在142.00,较上周五低12个跳动点.

交投清淡放大价格走势,市场预计仍将易受头条消息的左右.市场人士称,需看到欧洲央行计划的进一步细节,之后类似价格走势才会步入可持续性趋势.

自欧洲央行总裁德拉吉在7月26日称该行将尽一切措施保卫欧元之后,有关大规模买入西班牙短期公债的预期,已经帮助该国两年期债券收益率下降了一半.

德国央行周一表示,其仍对欧洲央行干预债市,以降低西班牙和意大利举债成本的计划持批评态度,称这是国家政府而非央行的责任.[ID:nSB1733890].(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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