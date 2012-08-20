〔英国债市〕英债期货持稳,ECB称明镜周刊有关购债计划的报导会造成误导

路透伦敦8月20日电---英国公债期货周一收盘持稳,此前欧洲央行(ECB)试图打消有关公债购买计划的臆测.盘中稍早时投资者曾受到相关消息的激励.

欧洲央行表示,谈论尚未作出的决定会造成误导.德国明镜周刊周末报导指出,欧洲央行正在考虑为购买欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.[ID:nSB1734016][ID:nST0540685].

9月英债期货收高9个跳动点,报119.99,自开盘时触及的日内低位119.29反弹.可比德债期货则下跌12个跳动点.

苏格兰皇家银行利率策略部主管Andrew Roberts表示,成交量低迷预计将继续放大市场走势,在9月6日欧洲央行政策会议前,市场都将处于波动交投.

Scotiabank利率销售部门总裁Iqbal Khan-Cheema表示,随着投资者再度关注欧元区,英债处于次要地位.他还表示,现货债券和债券期货市场的成交量均清淡,因多数投资者尚在度假.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌1.5个基点,报1.658%,与可比德债利差EU10YT=RR收窄2个基点,至约16个基点.

本周将有两笔公债标售,首先是周二12.5亿英镑、2029年到期的通膨保值公债标售.这给英国公债带来压力,不过分析师预计市场需求将强劲.

周二时,英国还将公布7月公共部门收支数据,预计结果为25亿英镑收入盈余,受助于季节性所得税和企业税缴付.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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