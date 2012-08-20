〔全球金市〕铂金触及两个月高位,受助于南非供应忧虑

《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
* 投机客押注南非铂金产量将下降
* 图表显示铂金接近超买区域
* 黄金-铂金溢价收窄,因铂金大涨
路透纽约8月20日电---铂金价格周一攀升近2%,触及两个月高位,因南非主要矿商发生的导致数十人死亡的劳工骚乱,促使大量投机客因忧虑供应而大举买入.
黄金小涨0.3%,因全球最大黄金上市交易基金的黄金持仓量增加提振人气,但银价跳涨2%,因铂金涨势引发空头回补.
投资者购买铂金,因担忧在Lonmin (LMI.L)(LONJ.J)旗下的Marikana矿发生导致44人死亡的劳工骚乱后,南非矿商的铂金产量将减少.Lonmin的铂金产量占全球总产量的12%.
铂金在过去三个交易日中大涨7%,年内迄今升幅累计达7%,表明今年迄今,铂金表现强于黄金、白银和铜.技术图表显示,铂金的相对强弱指标为69.8,略低于70,后者被视为超买水准.
"一旦市场出现超买,在价格回落前,超买的情况很可能进一步加剧,"Sarhan Capital的首席执行官Adam Sarhan表示.
Sarhan称,在升至两个月高位,且表现强其他金属后,跟风买盘应进一步支撑铂金价格.
现货铂金(白金)XPT=升1.8%,报每盎司1,491.49美元,盘中触及6月18日以来最高1,491.99美元.上周,铂金大涨5%,为2月来最大周度升幅.
铂金攀升也令钯金XPD=受益.后者早盘上扬至八周高位608.50美元,最新上扬0.2%,报每盎司603.60美元.
铂金上涨使其对黄金的贴水收窄至不到130美元,一周前为逾230美元.
1633 GMT,现货金XAU=回落0.3%,报每盎司1,620.99美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2攀升4.30美元,报1,623.70美元.
现货银XAG=上涨2.2%,报每盎司28.64美元.
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1623.70 4.30 0.3% 3.6%
COMEX白银期货 SIN2 28.590 0.588 2.1% 2.4%
COMEX铂金期货 PLN2 1497.00 23.90 1.6% 7.0%
COMEX钯金期货 PAU2 606.80 1.70 0.3% -7.5%
现货金 XAU= 1620.99 5.40 0.3% 3.7%
现货银 XAG= 28.64 0.61 2.2% 3.5%
现货铂金 XPT= 1491.49 26.99 1.8% 7.1%
现货钯金 XPD= 603.60 1.30 0.2% -7.5%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透2月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月17日 27,120,608.9 2月16日 -76,194.5 -0.28% iShares 334,713,128.2 2月17日 334,713,128.2 2月16日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9