〔纽约期市〕原糖期货连涨两日,可可期货自技术性超买水准持续下跌

《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透纽约/伦敦8月20日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二天收高,在经历持续下跌后进入盘整,但来自巴西生产商的卖盘仍给市场带来压力.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货自超买水准下跌,并跌至三周最低水准,带动洲际交易所可可期货一并下挫.阿拉比卡咖啡期货则自上周五的八周低位反弹.
原糖期货在上周的两个月低点上方盘整,市场在上周五收高,终于在连续13天下跌后摆脱颓势.
交易商称,巴西良好天气令收获工作进展加速,生产商一直在锁定价格,尤其在上周五,受当日价格走高推动.
ICE指标10月原糖期货SBc1上涨0.32美分,或1.6%,报每磅20.50美分,上周五一度触及6月15日以来最低水平20.11美分,之后反弹收高.
伦敦10月白糖期货LSUc1上扬6.7美元,或1.2%,报每吨566.20 美元.
伦敦可可期货下跌,自14日相对强弱指标图表上的技术性超买水准持续下挫.这给洲际交易所可可期货造成连带影响,交易商称,投资者在ICE市场获利了结触发止损卖单.
伦敦12月可可期货LCCc2收挫21英镑,或1.3%,报每吨1,610英镑,为7月30日迄今最低结算价.
ICE-12月可可期货CCc2收低34美元,或1.4%,报每吨2,408美元,远低于上周触及的九个月高位2,501美元.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2上涨1.35美分,或0.8%,报每磅1.6455美元.周五时该次月合约曾触及6月26日以来最低1.6025美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2微涨2美元,或0.05%,收报每吨2,104美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透2月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月17日 27,120,608.9 2月16日 -76,194.5 -0.28% iShares 334,713,128.2 2月17日 334,713,128.2 2月16日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9