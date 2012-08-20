〔纽约期市〕原糖期货连涨两日,可可期货自技术性超买水准持续下跌

路透纽约/伦敦8月20日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二天收高,在经历持续下跌后进入盘整,但来自巴西生产商的卖盘仍给市场带来压力.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货自超买水准下跌,并跌至三周最低水准,带动洲际交易所可可期货一并下挫.阿拉比卡咖啡期货则自上周五的八周低位反弹.

原糖期货在上周的两个月低点上方盘整,市场在上周五收高,终于在连续13天下跌后摆脱颓势.

交易商称,巴西良好天气令收获工作进展加速,生产商一直在锁定价格,尤其在上周五,受当日价格走高推动.

ICE指标10月原糖期货SBc1上涨0.32美分,或1.6%,报每磅20.50美分,上周五一度触及6月15日以来最低水平20.11美分,之后反弹收高.

伦敦10月白糖期货LSUc1上扬6.7美元,或1.2%,报每吨566.20 美元.

伦敦可可期货下跌,自14日相对强弱指标图表上的技术性超买水准持续下挫.这给洲际交易所可可期货造成连带影响,交易商称,投资者在ICE市场获利了结触发止损卖单.

伦敦12月可可期货LCCc2收挫21英镑,或1.3%,报每吨1,610英镑,为7月30日迄今最低结算价.

ICE-12月可可期货CCc2收低34美元,或1.4%,报每吨2,408美元,远低于上周触及的九个月高位2,501美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2上涨1.35美分,或0.8%,报每磅1.6455美元.周五时该次月合约曾触及6月26日以来最低1.6025美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2微涨2美元,或0.05%,收报每吨2,104美元.(完)