OK待量〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货攀升,因田间巡查证实美国玉米单产不及预期

《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透8月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬,因ProFarmer本周在受乾旱袭击的美国中西部进行田间巡查后报告称,玉米单产低于预期.
ProFarmer田间巡查报告显示,乾旱对俄亥俄中部和达科他州南部的玉米单产造成影响.
巡查报告显示,达科他州南部一地区的玉米单产均值可能为50蒲式耳,一年前为127.8蒲式耳,三年田间巡查均值为140.9蒲式耳.
巡查报告显示,俄亥俄州田间巡查线路之一得出的结论是,玉米单产为97.8蒲式耳,上年同期同一线路为161.3蒲式耳,三年均值为165.4蒲式耳.
路透调查显示,分析师预期美国农业部本周发布的作物生长报告中,玉米优良率将保持不变,但大豆优良率将被上调,但近期的降雨不会导致这两种作物的单产提高.
美国农业部周一称,出口商出售12.1万吨美国玉米给墨西哥,其中9.9万吨于2012/13作物年交付,2.2万吨于2013/14作物年交付.
农业气象学家称,干燥天气将使下周至今后10天美国中西部南部的早期玉米收割和大豆收割加速.MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,中西部玉米种植带本周气温降低,且多数地区天气干燥.
但中西部西北部本周稍后将出现少量降雨,大平原西南部周一和周二将有阵雨.
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,投机客增加玉米看涨押注至9月以来最高,因预期美国收成较低.
12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报66.
12月玉米合约CZ2大涨16-1/2美分,结算价报8.23-3/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透2月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.28% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月17日 27,120,608.9 2月16日 -76,194.5 -0.28% iShares 334,713,128.2 2月17日 334,713,128.2 2月16日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9