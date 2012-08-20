OK待量〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货攀升,因田间巡查证实美国玉米单产不及预期

路透8月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬,因ProFarmer本周在受乾旱袭击的美国中西部进行田间巡查后报告称,玉米单产低于预期.

ProFarmer田间巡查报告显示,乾旱对俄亥俄中部和达科他州南部的玉米单产造成影响.

巡查报告显示,达科他州南部一地区的玉米单产均值可能为50蒲式耳,一年前为127.8蒲式耳,三年田间巡查均值为140.9蒲式耳.

巡查报告显示,俄亥俄州田间巡查线路之一得出的结论是,玉米单产为97.8蒲式耳,上年同期同一线路为161.3蒲式耳,三年均值为165.4蒲式耳.

路透调查显示,分析师预期美国农业部本周发布的作物生长报告中,玉米优良率将保持不变,但大豆优良率将被上调,但近期的降雨不会导致这两种作物的单产提高.

美国农业部周一称,出口商出售12.1万吨美国玉米给墨西哥,其中9.9万吨于2012/13作物年交付,2.2万吨于2013/14作物年交付.

农业气象学家称,干燥天气将使下周至今后10天美国中西部南部的早期玉米收割和大豆收割加速.MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,中西部玉米种植带本周气温降低,且多数地区天气干燥.

但中西部西北部本周稍后将出现少量降雨,大平原西南部周一和周二将有阵雨.

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,投机客增加玉米看涨押注至9月以来最高,因预期美国收成较低.

12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报66.

12月玉米合约CZ2大涨16-1/2美分,结算价报8.23-3/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为口.(完)

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