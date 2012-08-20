〔芝加哥期市〕CBOT-11月大豆期货跳升逾2%至一个月高位,因担忧美国产量

路透8月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周一跳升逾2%,至一个月高位,交易商称,因美国年度田间巡查首日发布令人担忧的报告.

交易商还忧虑,热带风暴Bolaven对中国作物构成威胁.预计该热带风暴将发展成为台风.Commodity Weather Group表示,天气预报模型显示,风暴将在下周抵达中国,可能导致多至20%的中国玉米和大豆作物因大风和洪水而受损.

Pro Farmer年度田间巡查中,负责中西部西半部的一支巡查小组检查了达科他州南部的五块大豆种植田,估计在一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为456.7个,同一区域上年同期均值为1,090.7个,三年田间巡查均值为1128.1个.

对东半部的巡查中,一辆巡查车在俄亥俄中西部停留了五处,统计得出,在一块三平方英尺的土地上,大豆豆荚数量平均约为1,563个,同一区域上年同期均值为1,307个,三年田间巡查均值为1,313个.

农业气象学家称,干燥天气将使下周至今后10天美国中西部南部的早期玉米收割和大豆收割加速.

路透调查显示,分析师预期美国农业部本周发布的作物生长报告中,大豆优良率为31%,较之前一周增长一个百分点.

美国农业部报告显示,上周出口检验大豆2,142.6万蒲式耳,高于预期的1,400-1,600万蒲式耳.

11月大豆期货SX2大涨37-3/4美分,报16.83-1/2美元.

9月豆粕合约SMU2涨9.9美元,收报每短吨532.6美元.

9月豆油合约BOU2升0.78美分,报每磅53.89美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为149,405口,豆粕期货为61,802口,豆油期货为75,904口.(完)

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