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市场报道 | 2012年 8月 21日 星期二 04:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.03%,Nasdaq指数微跌0.01%

路透纽约8月20日电---美国股市周一收盘微幅走低,在六周连涨后显露疲态,因欧洲央行打压对遏制欧债危机而干预债市的形式的臆测.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌3.56点,或0.03%,至13,271.64点;标准普尔500指数.SPX微跌0.03点,或0.00%,至1,418.13点.Nasdaq指数.IXIC回落0.38点,或0.01%,至3,076.21点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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